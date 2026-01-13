Persi punti con le piccole, ma... mica è facile. Leggete Allegri e Modric!

Il Milan ha, in 19 partite di campionato, di cui 18 del girone d'andata, perso diversi punti contro le squadre della parte destra della classifica: sconfitta contro la Cremonese, pareggio contro il Pisa, pareggio contro il Parma, pareggio contro il Sassuolo, pareggio contro il Genoa e pareggio contro la Fiorentina. Tanti punti buttati al vento, in contrasto con il rendimento dei rossoneri big match.

L'aneddoto di Allegri

Ma non esistono partite facili. E non è una banalità. Sentito cosa ha raccontato Massimiliano Allegri: "Scherzavo con Modric dopo la partita col Genoa, mi ha detto che non gli era mai capitato che uno gli andasse dietro tutta la partita, dove andava andava. A un certo punto gli ha detto: 'Scusa un attimino mi puoi lasciare?'. La risposta dell'avversario: 'No, mi hanno detto di seguirti ovunque'. Quindi il calcio italiano è molto difficile". In sostanza, ha confermato le difficoltà del campionato italiano anche per un campione assoluto come Luka Modric.

Momento

Dopo la trasferta di Cagliari il Milan non ha più vinto: pareggio casalingo contro il Genoa e pareggio in trasferta a Firenze. Due pareggi che si somigliano molto per come sono arrivati: gol del pari nei minuti finali della gara con gli avversari che sfiorano il gol beffa del definitivo vantaggio a recupero inoltrato. Ora il Como: una piccola, ma la pressione c'è.