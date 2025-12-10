TMW Petrachi nuovo Ds del Torino e già operativo. Ha incontrato la squadra, con Cairo

Gianluca Petrachi è già operativo nel suo 'nuovo' incarico di ritorno da Direttore sportivo del Torino e in queste ore ha cominciato a dare la sua impronta e provando a incidere anche sulla squadra. Nel pomeriggio, infatti, Petrachi si è presentato in compagnia del suo presidente Urbano Cairo, per un primo approccio con la squadra.

Il Torino ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale la scelta di esonerare il precedente Ds Vagnati: "Il Torino Football Club comunica l'esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall'incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera".

Nella stessa nota, poi, si leggeva anche della nomina del cavallo di ritorno Petrachi: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".