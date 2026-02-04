Torino, Petrachi e il mercato di gennaio: "Centrato tutti gli obiettivi che volevamo"

Il ds del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro l’Inter valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

Montagna da scalare?

"L'Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Partita molto difficile, ma ce la giocheremo e siamo qui per questo".

In campo tutti i nuovi acquisti.

"Purtroppo abbiamo perso Casadei, Adams ha un fastidio muscolare. Valuteremo questi ragazzi che sono arrivati, spero che ci diano una mano".

A Roma partivate sfavoriti.

"E' stata una bella gara, spero che il Torino la affronti con quella sana cattiveria. Speriamo di fare una gara da Toro, poi vedremo".

Obiettivi raggiunti sul mercato?

"Gli obiettivi sono stati raggiunti, cercavamo due braccetti, un quinto, un centrocampista e un attaccante: quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto".