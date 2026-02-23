Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino nel baratro, Baroni alla porta: Cairo e Petrachi aspettano il sì di D’Aversa

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:15
Emanuele Pastorella

L’ennesima disfatta del Torino non passerà più senza conseguenze, anche perché la situazione sta precipitando sempre di più. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno deciso di cambiare, Marco Baroni ha ormai le ore contate sulla panchina granata. E’ stata un’altra domenica da incubo per la squadra, che interpretato malissimo una delle gare più importanti dell’anno e in campo è finita pure peggio. Un 3-0 che fotografa la situazione del Toro di oggi, con il baratro della Serie B che è sempre più vicino. Soltanto gli incroci complicati di Lecce e Cremonese, rispettivamente contro Inter e Roma, permettono di avere ancora un minimo di margine (aspettando la Fiorentina stasera), ma non si può sempre sperare nelle disgrazie altrui. “Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile, dobbiamo accettare la posizione in classifica che abbiamo e si tratta di una situazione che non ho mai vissuto” ha sentenziato Nikola Vlasic, l’unico a metterci la faccia dopo l’ennesima figuraccia.

E proprio questo è uno degli aspetti più preoccupanti della vicenda, perché è un Toro che non è abituato a lottare per non retrocedere. O meglio, con il presidente Cairo si è già vissuta una retrocessione (nel 2009) e in altri due casi più recenti ci si è andati molto vicino (nel 2020 e nel 2021), ma sono i giocatori ad essere quasi tutti abituati a palcoscenici diversi. Così, con una squadra che non dà più segni di vita e che è arrivata a quota 47 gol subiti (che nella smorfia napoletana è il morto, per pura coincidenza), ecco l’ennesimo esonero della sua presidenza. Baroni è stato messo alla porta, si attende soltanto il sì definitivo del suo successore. Salvo clamorosi ripensamenti sarà Roberto D’Aversa, reduce dall’esperienza all’Empoli della scorsa stagione. Arrivò in semifinale di Coppa Italia battendo addirittura la Juventus ai quarti di finale allo Stadium, ma sprofondò in Serie B: la missione fallita l’anno scorso deve essere necessariamente centrata nei prossimi tre mesi in granata.

