La Juventus riaccoglie Ottolini: è il nuovo ds. Spalletti rimanda il rinnovo e risponde a Conte

La notizia era nell’aria da tempo, ma nella giornata appena conclusa è diventata ufficiale: Marco Ottolini è il nuovo direttore sportivo della Juventus. Per l’ex Genoa si tratta di un ritorno, dato che ha già lavorato alla Juve dal 2018 al 2021, prima come osservatore e poi come responsabile dei prestiti. Lavorerà a diretto riporto del CEO, Damien Comolli.

È a lui che Luciano Spalletti chiederà i rinforzi di un mercato da cui, assicura il tecnico alla vigilia della partita di campionato con il Lecce “non mi aspetto niente. Se ne occuperà lui che è un ottimo professionista, io non faccio alcun ragionamento a livello di parlare di calciatori e via dicendo”. Quanto al suo rinnovo, in conferenza stampa il tecnico di Certaldo è stato piuttosto chiaro: “Se avessi voluto un contratto lungo lo avrei chiesto sin da subito a Comolli, ne riparliamo a giugno”.

L’incontro con i cronisti è stato anche l’occasione, per Spalletti, di rispondere alle dichiarazioni di Antonio Conte, che ha chiuso il 2025 parlando di un vantaggio strutturale delle big del Nord, tra cui la Juventus, rispetto al Napoli: “Ha ragione. Da un punto di vista tecnico, io non ho niente da invidiare alla sua squadra: la mia ha le carte in regola per puntare con chiunque. Da un punto di vista strutturale, ha di nuovo ragione. Quando sono arrivato alla Juventus ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove. A Napoli ho trovato la barriera ferma, per cui siamo davanti anche a livello strutturale”.