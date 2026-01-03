Napoli, tra campo e mercato: alternative in bilico e domani Conte conferma l'11

Giornata di rifinitura a Castel Volturno prima della partenza per Roma. Il Napoli, domani alle 12.30, sarà di scena all'Olimpico contro la Lazio prima di iniziare a giocare ininterrottamente ogni tre giorni. Contro l'ex Maurizio Sarri sarà la prima gara delle otto sfide di un gennio affollatissimo che dirà già tantissimo sulle ambizioni in campionato e tutto invece su quelle in Champions con due sfide cruciali per conquistare quantomeno i playoff. Il Napoli ci arriva al top dopo le ultime tre vittorie di fila (senza subire gol), nonostante l'elenco degli indisponibili che resta lungo (quest'oggi si capirà se almeno Beukema e Olivera verranno convocati) e tanti rumors di mercato seppur su giocatori in questo momento alternativi.

Conte conferma l'11 delle ultime gare

Il tecnico del Napoli non dovrebbe operare cambiamenti. In difesa Juan Jesus resta favorito su Buongiorno, per far parte della linea difensiva con Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Politano e Spinazzola verso la conferma ai lati, con McTominay e Lobotka inamovibili mentre in attacco con Neres e Hojlund dovrebbe esserci ancora Elmas, favorito su Lang al centro dei rumors di mercato.

Le trattative più calde

Proprio Lang ieri ha postato una sua esultanza, come per affermare via social il desiderio di restare a Napoli, ma non è da escludere un addio - come fatto intendere da Manna - in caso di offerta a titolo definitivo che possa sbloccare il mercato in entrata. Attenzione anche a Lucca, che ha mercato all'estero (ieri si sono aggiunti rumors anche da Siviglia, sponda Betis) ma Conte attende prima un sostituto. Intanto Marianucci settimana prossima sarà a Cremona mentre Ambrosino attende l'ok per il prestito al Venezia.