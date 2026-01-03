Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
3 gennaio 2006, Antonio Cassano diventa un nuovo giocatore del Real Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews
Andrea Losapio
3 gennaio 2006
Il 3 gennaio del 2006 il calciomercato invernale inizia con i botti. Perché Antonio Cassano diventa un nuovo giocatore del Real Madrid, pagato circa 6 milioni alla Roma e preferendo la corte dei Blancos a quella di Massimo Moratti, che aveva messo sul piatto un contratto di quattro anni e mezzo e con una valutazione economica molto maggiore rispetto a quella dei madrileni.

Proprio in quei giorni si sbilancia anche Luciano Spalletti, ai tempi tecnico della Roma, sul Pibe di Bari Vecchia. "A questo punto tutto dipende dalla società. Io posso solo attendere gli sviluppi della situazione, dobbiamo rimanere aperti a tutte le soluzioni. Le sue condizioni fisiche? Adesso sta bene, l'ecografia ha dato esito negativo. Ha iniziato la rieducazione al muscolo infortunato: deve allenarsi gradualmente, il suo rientro non dipende dall'intensità e dal ritmo con cui riuscirà a giocare".

Poco dopo Cassano diventerà un nuovo giocatore del Real Madrid. Il 4 di gennaio invece volò a Madrid, presentandosi con una pelliccia eccentrica, che diventò motivo di imbarazzo. "Il giorno della presentazione Alfredo Di Stefano era di fronte a me e mi guardava impietrito". Non un buon modo per iniziare, neppure per lui. La sua esperienza non fu certo straordinaria, con solo due gol nella Liga e due in Copa del Rey.

