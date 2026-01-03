Serie C, si riprende dopo la pausa: il programma della prima giornata di ritorno

Dopo la pausa per le vacanze natalizie la Serie C è pronta a scendere in campo con la prima giornata del girone di ritorno che si svolgerà fa oggi e lunedì 5 gennaio. Nel Girone A saranno ben cinque le sfide in programma nella giornata odierna con il Cittadella che ospiterà la Virtus Verona con l’obiettivo di accorciare su seconda e terza posizione. Nel Girone B invece scenderà in campo l’Arezzo capolista in casa del Forlì, mentre l’Ascoli farà visita al Pineto, mentre la Juventus Next Gen ospiterà il Carpi. Infine saranno due i match che andranno in scena nel Girone C. Di seguito il programma e le classifiche:

GIRONE A

Sabato 3 gennaio

Ore 14:30 - Cittadella-Virtus Verona

Ore 14:30 - Trento-Giana Erminio

Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Lecco

Ore 17:30 - Pro Vercelli-Pro Patria

Ore 17:30 - Renate-Pergolettese

Domenica 4 gennaio

Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Union Brescia

Ore 14:30 - Inter U23-Novara

Ore 14:30 - Lumezzane-Vicenza

Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 3 gennaio

Ore 14:30 - Juventus Next Gen-Carpi

Ore 14:30 - Pianese-Ascoli

Ore 14:30 - Pontedera-Torres

Ore 17:30 - Forlì-Arezzo

Ore 20:30 - Vis Pesaro -Pineto

Domenica 4 gennaio

Ore 14:30 - Campobasso-Ravenna

Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese

Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia

Ore 20:30 - Ternana-Livorno

Riposa: Gubbio

Classifica: Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 3 gennaio

Ore 17:30 - Picerno-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Cavese-Sorrento

Domenica 4 gennaio

Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina

Ore 12:30 - Foggia-Catania

Ore 14:30 - Potenza-Giugliano

Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana

Ore 17:30 - Trapani-Casarano

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Benevento-Crotone

Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli

Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva