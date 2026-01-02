Ufficiale Trapani, ecco il nuovo attaccante: tesserato il rumeno Stanciuc. Il comunicato

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Bogdan Stăuciuc. Attaccante rumeno, classe 2002 e alto 193 cm, proviene dal Fasano (Serie D Girone H) con cui ha collezionato – tra campionato e coppa Italia- 19 presenze, 2 gol e 1 assist. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, in passato ha vestito le maglie di Montevarchi, Virtus Matino, Flaminia e Brindisi. Con gli Adriatici – nella stagione 2022/2023 – ha vinto il campionato di Serie D. Tra le ultime esperienze, prima dell’arrivo a Fasano, quella con il Gravina in cui è approdato nel dicembre 2023 e rimasto fino alla stagione 2024/2025 mettendo a referto complessivamente 48 presenze, 15 reti e 5 assist.

Stăuciuc arriva a Trapani a titolo definitivo.

«Per me si tratta della prima volta tra i professionisti per cui arrivo qui con grande entusiasmo e voglia di fare bene», ha dichiarato Stăuciuc. «Trapani per me rappresenta una grande opportunità di crescita professionale e darò tutto il mio personale contributo alla squadra».

Benvenuto a Trapani, Bogdan