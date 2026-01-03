Sampdoria, gli occhi dello Schalke 04 su Hadzikadunic. Ma l'assalto non sarebbe immediato

Il futuro del difensore Dennis Hadzikadunic, attualmente in forza alla Sampdoria, potrebbe essere nuovamente in Germania. Lo riferisce il media bosniaco Sport Sport spiegando che sul giocatore ci sarebbe l’interesse dello Schalke 04, attuale capolista in ZweiteLiga (la Serie B tedesca), che avrebbe intenzione di rinforzare la propria rosa con due calciatori che vestono la maglia della nazionale bosniaca, possibile avversaria dell’Italia negli spareggi per il Mondiale, come appunto Hadzikadunic e l’attaccante Samed Bazdar del Real Saragozza.

Per il centrale si tratterebbe di un ritorno in Germania visto che ha militato per due stagioni con la maglia dell’Amburgo proprio in seconda divisione collezionando 52 presenze con due reti e contribuendo al ritorno in Serie A degli anseatici.

L’assalto però potrebbe non essere immediato, il club della Ruhr infatti non sembra avere grandi necessità di rinforzare il reparto difensivo. L’idea infatti è quella di lavorare per l’acquisto a titolo definitivo del bosniaco in vista della prossima stagione trattando con il Rostov proprietario del cartellino che da tempo cerca un acquirente per Hadzikadunic.