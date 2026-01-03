Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 gennaio

MILAN, TARE ALLONTANA L'ADDIO DI NKUNKU. JUVE, UFFICIALE OTTOLINI, SPALLETTI RIMANDA IL RINNOVO. COMO, FABREGAS APRE A NUOVI COLPI. CAGLIARI, GIULINI PARLA DEL RISCATTO DI KILICSOY. CORVINO TRACCIA IL MERCATO DEL LECCE. FREYTES HA DETTO SI AL BOLOGNA

MILAN

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Cagliari ed ha parlato anche di Nkunku: "Fenerbahce? Siamo nel periodo di mercato, ci sono tante speculazioni. Non è mai stato messo in discussione: sta completando il suo inserimento con la squadra e negli ultimi mesi si sono visti miglioramenti. Speriamo che la doppietta gli dia fiducia, noi crediamo che sarà un giocatore importante".

Intanto Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan ed ha già esordito a Cagliari. Adesso è ufficiale e a renderlo noto è stata la Lega Serie A che sul proprio sito ha comunicato che il club rossonero ha depositato il contratto del centravanti tedesco,

Le cifre dell'operazione.

Il Milan ha preso Fullkrug in prestito gratuito, con ingaggio pagato dai rossoneri, fino al prossimo giugno, quando avrà in mano anche un diritto di riscatto da 13 milioni di euro per lui. Per questi 6 mesi, il Milan garantirà al giocatore uno stipendio da 1,3 milioni di euro netti.

INTER

L'Inter si guarda intorno in cerca delle giuste occasioni per il mercato di gennaio e in tal senso il nome di Joao Cancelo sembra rientrare esattamente in questa categoria. Finito ai margini all'Al Hilal, l'esterno portoghese rappresenterebbe il rinforzo ideale per i nerazzurri, che stanno ancora facendo i conti con la prolungata assenza di un tassello fondamentale come Denzel Dumfries.

Secondo il giornalista Fabrizio Romano il ds nerazzurro Piero Ausilio è sempre stato convinto su Cancelo e l’Inter non ha dubbi sul fatto di voler affondare il colpo. Al contempo però l’eventuale buona riuscita dell'operazione sembra ora essere legata esclusivamente alla volontà del giocatore.

Qual è? Cancelo ora deve decidere se aspettare altre opportunità, come quella rappresentata dal Barcellona, che per ora però non si sarebbe mosso ufficialmente per prenderlo. I blaugrana poi devono fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. Al momento comunque Cancelo non ha detto di no all'Inter, ma la sua priorità sembra cercare di capire prima cosa farà il Barcellona. Insomma, se i catalani dovessero decidere di prenderlo, probabilmente il giocatore andrebbe da Flick.

JUVENTUS

“Se avessi voluto un contratto più lungo l’avrei chiesto sin dall’inizio con Comolli”. Luciano Spalletti, alla vigilia di Juventus-Lecce, allontana le indiscrezioni sul rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a fine stagione (con opzione per un ulteriore anno): “Io sono a posto con questo lavoro e con le persone che collaborano con me, dentro e fuori dal campo. Qui ho trovato persone estremamente professionali e rispettose dei tuoi, abbiamo anche gli stessi obiettivi. Parlandosi chiaro, i nostri obiettivi sono di andare in Champions e si lavora tutti in questa direzione. A giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro fatto, a dove siamo arrivati, per il bene della Juventus e dei tifosi della Juventus, che sono tantissimi e ai quali dobbiamo dare soddisfazioni. Se le cose saranno soddisfacenti per tutti, si potrà chiacchierare di qualcosa di diverso. A me, al momento, non manca niente”.

Marco Ottolini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus. Il club bianconero ha annunciato il ritorno del dirigente, che a partire dal 1° gennaio 2026 è entrato ufficialmente a far parte dell’organigramma bianconero, a diretto riporto del Chief Executive Officer Damien Comolli.

ROMA E LAZIO

Il nuovo anno a Formello si apre con una scelta netta, destinata a incidere profondamente sulle strategie di mercato. La Lazio saluta Valentin Castellanos, centravanti argentino che nelle ultime settimane aveva visto raffreddarsi il rapporto tecnico con Maurizio Sarri. Una separazione ormai inevitabile, concretizzata con il trasferimento al West Ham, pronto a investire 30 milioni di euro bonus compresi e a garantirgli un contratto fino al 2030. Decisiva la volontà del giocatore di restare in Europa e misurarsi con la Premier League, preferita alla proposta del Flamengo, fermo a un’offerta da 25 milioni.

Importanti novità sul futuro di Giacomo Raspadori. Come riporta Sky Sport infatti l'Atletico Madrid ha comunicato al giocatore di aver raggiunto un accordo con la Roma. Il club avrebbe deciso di accettare la cessione, definendola una "opportunità di mercato".

La palla dunque ora passa al ragazzo, che d'altra parte però si è preso 3-4 giorni per decidere il proprio futuro. L'attaccante infatti prima di rendere nota la propria decisione vorrebbe anche confrontarsi con il proprio tecnico, Diego Simeone.

Raspadori con il suo entourage ha in mano diverse richieste. In particolare l'ex Napoli vorrebbe riflettere sul tipo di formula con la quale lasciare eventualmente l'Atletico, magari optando di lasciare il club a titolo definitivo e non in prestito. Sarà importante dunque il tipo di progetto che verrà presentato.

I giallorossi hanno un accordo con l’Atlético per un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni, al contempo la Lazio potrebbe invece proporre un acquisto a titolo definitivo, data la partenza di Castellanos. Si è intanto inserito anche il Galatasaray, che ha chiesto informazioni. La prossima partita della formazione di Simeone sarà domenica, contro la Real Sociedad. Fino a quel momento non succederà nulla.

COMO

Il Como comprerà ancora a gennaio? La società lariana ha dimostrato di avere le idee chiare e i mezzi per muoversi laddove ne ha bisogno e presto potrebbero esserci nuovi movimenti in entrata. Anche nella conferenza stampa odierna il tecnico Cesc Fabregas ha lasciato intendere che il club farà le dovute riflessioni in quei ruoli dove oggi ci sono poche certezze.

Uno di questi è l'attacco: "Senza Morata, Addai e Diao abbiamo poche soluzioni" - le parole dell'allenatore spagnolo a Lario Sport - ". Vediamo, non posso dirvi cosa faremo ma valuteremo se ci saranno opportunità. Altrimenti, continueremo a lavorare con il materiale che abbiamo: sono molto contento della nostra squadra, posso solo ringraziare i ragazzi per tutto quello che fanno".

FIORENTINA

Manor Solomon è il primo acquisto invernale della Fiorentina. Il giocatore, arrivato con la formula del prestito dal Tottenham, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore viola ai canali ufficiali del club. "Sono felice di essere qui" - le sue parole - ". Mi hanno entusiasmato il Viola Park e le persone che ci sono qui. Quando ho saputo di questa opportunità ho riflettuto e scelto di venire qua ad aiutare la squadra. La Fiorentina è un ottimo club, il Viola Park è fantastico, si parla di una grande squadra con una grande storia. Sono qui per questa sfida".

BOLOGNA

Juan Pablo Freytes è sempre più vicino al Bologna. Restano da limare gli ultimi dettagli economici con il Fluminense legati anche ai futuri bonus, ma l'operazione non è in discussione. L'affare farà contento anche l'Alianza Lima, che detiene il 30% dei diritti sul cartellino del calciatore che compirà 26 anni l'11 gennaio e che ha già dato il suo ok all'approdo in Serie A, come riportato dal Corriere dello Sport.

Non è certo servito il Mondiale per Club per far capire che avesse qualità, ma sicuramente la competizione ha aiutato anche chi non lo conosceva a vederlo all'opera contro un campione come Lautaro Martinez. Il direttore sportivo dei rossoblù Marco Di Vaio è andato a vederlo dal vivo nelle scorse settimane e poi gli emiliani hanno accelerato per assicurarsi le sue prestazioni.

Chi avrà ancora meno spazio sarà Nicolò Casale, che non è riuscito a imporsi a Casteldebole anche a causa di numerosi infortuni, che gli hanno impedito di trovare continuità. In attacco, nonostante la frattura della clavicola sinistra riportata da Bernardeschi, qualora non dovesse uscire Benjamin Dominguez, non verranno fatte altre operazioni in entrata. L'ex Juventus resterà ai box per un po' di tempo, ma Italiano è contento così del contributo di quelli attualmente presenti in rosa.

CAGLIARI

Nel corso del prepartita della sfida al Milan all'Unipol Domus il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di DAZN di alcuni retroscena legati all'arrivo in Sardegna di Kilicsoy: "Lo seguivamo da un paio di anni" - le sue parole - ", l'esordio è stato promettente. Con il Besiktas non abbiamo ancora messo a terra la trattativa. Dopo un anno meno buono, c'è stata questa opportunità, l'idea Cagliari gli è piaciuta e grazie al suo procuratore è stata conclusa la trattativa", ha raccontato. Poi sul suo futuro ha spiegato: "Il diritto di riscatto è sicuramente elevato per lo standard del Cagliari, il club voleva mantenere l'intera proprietà del cartellino e lo segue anche Montella per la Nazionale. Per noi può diventare importante".

Ma a quali condizioni il Cagliari potrebbe trattenerlo? L'attaccante turco è arrivato in Sardegna in estate dal Besiktas con la formula del prestito per un anno, fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni (più bonus e una percentuale del 20% sulla futura rivendita). Insomma, la palla passa soprattutto al giocatore, che avrà il compito da qui ai prossimi mesi di convincere tutti di poter confermare quanto visto soprattutto nelle ultime settimane.

SASSUOLO

Come anticipato nei giorni scorsi il Sassuolo ha pescato in Serie D un rinforzo in prospettiva per l'attacco: si tratta di Raffaele Panariello, classe 2008 dell'Afragolese e nipote di Ciro Immobile del Bologna. Lo comunica il club campano con una nota sui propri canali ufficiali: "L’A.C. Afragolese comunica di aver raggiunto un accordo con il Sassuolo calcio per la cessione a titolo definitivo del calciatore Raffaele Panariello".

GENOA

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha commentato il mercato e come si fa a proteggere il gruppo dai rumors: "Bisogna essere fortunati ad avere un gruppo serio. E’ difficile ma basta dirsi la verità. Ogni allenatore se vuole migliorare la squadra la migliora. Penso che sia una squadra costruita bene, ci sarà da puntellare qualcosa. Vedo che cambiano giocatori all’Inter, alla Juve o al Napoli quindi è destino di tutti cambiare. E’ un dovere verso l’allenatore, ma è un dovere del giocatore fino a che sta qua dare il 100% anche un minuto. I rumors li controllate voi, non io. Escono nomi all’impazzata, spesso vengono fatte accostamenti con amici, a volte reali ma a volte sono fantasiose. Passo con il direttore a parlare di mercato il 10% del tempo che passo in ufficio a preparare la partita".

Quali sono le caratteristiche che servono a questo Genoa sul mercato?

"Ho le idee chiare ma non te lo posso dire. Poi ci saranno delle circostanze e vediamo cosa può succedere. Ogni risposta che darò lascia scoperti i ragazzi che andranno a lottare per me per 95 minuti. Tutti quanti cerano di migliorare la squadra e io non prendo in giro i ragazzi. Se vogliono delle delucidazioni sul loro minutaggio futuro dove ho le idee chiare sarò chiarissimo".

PISA

Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, facendo il punto sugli infortunati: "Saranno out Stengs, Lusuardi e Cuadrado, che è lontano dal ritorno in campo, mentre per gli altri vedremo dopo la rifinitura. Nzola verrà con noi sicuramente, lo valuterò oggi perché può essere un fattore all'interno del match". Il tecnico, come si legge su CalcioPisa.it, si è poi dilungato su Stengs: "Sta facendo differenziato, i tempi saranno ancora un po' lunghi".

LECCE

Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa del mercato di gennaio: "Da oggi si apre il mercato invernale, vogliamo dare delle linee guida. Il campionato di Serie A, per chi lotta per la salvezza, è sempre più complicato. Di anno in anno ci sono cambiamenti. Rimanere un club sostenibile, cercando di patrimonializzare quanto più possibile, è sempre più complicato. Quello che possiamo fare noi è importante, ma dobbiamo anche tenere conto di quello che possono fare gli altri. Tu puoi fare tanto, ma se gli altri possono fare tantissimo allora quello che fai tu può sembrare poco. Partiamo da queste considerazioni, in termini di monte ingaggi e di compravendite. Se sono state offerte per Tiago Gabriel? Sì, più club si sono fatti avanti, italiani e stranieri. Nell'interesse nostro e del ragazzo abbiamo declinato offerte importantissime".

PARMA

Gli occhi dei tifosi del Parma sono tutti concentrati sul rinnovo di Adrian Bernabé. Il centrocampista spagnolo della formazione gialloblù è uno dei punti fermi per Carlos Cuesta e sarà fondamentale nella lotta salvezza di quest’anno. Il contratto del giocatore andrà in scadenza però nel 2027 e il club si è già dato da fare per offrire al ragazzo un prolungamento di contratto che verrà discusso probabilmente nei prossimi giorni.

Il giocatore, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe firmare a breve fino al 2029. E questa stagione infatti potrebbe essere molto importante per Bernabé che si è dato come obiettivo il salto di qualità che lo potrebbe far entrare di diritto nei talenti della nostra Serie A.

CALCIO ESTERO

Dopo il rinnovo di contratto di Neymar, il Santos è pronto a riportare nello stato di San Paolo anche un altro grande ex come Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. L'affare è in via di definizione.

Il Villarreal ha completato il suo primo acquisto della sessione invernale di calciomercato, si tratta il centrocampista argentino Thiago Fernandez, come anticipato da TMW (QUI l'esclusiva). Il calciatore classe 2004 ha raggiunto il club amarillo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Velez Sarsfield e dopo un lungo periodo di inattività che lo ha tenuto fuori per oltre un anno.

Mentre molti suoi coetanei hanno appeso gli scarpini al chiodo da anni, Roque Santa Cruz continua a sfidare il tempo e a scrivere nuove pagine della sua straordinaria carriera. A 44 anni, l’ex attaccante di Bayern Monaco e Manchester City ha firmato un nuovo contratto in Paraguay fino al 31 giugno 2026 con il Nacional Asuncion.

Ancora a caccia del primo posto occupato dagli Hearts, distante tre punti, il Celtic rafforza la propria difesa accogliendo in Scozia il difensore messicano Julian Araujo, che arriva in prestito dal Bournemouth fino al termine della stagione.

Il Borussia Mönchengladbach ha ufficializzato l’arrivo di Kota Takai, difensore centrale prelevato in prestito dal Tottenham Hotspur fino al 30 giugno 2026. Il nazionale giapponese, classe 2004, ha già raggiunto la squadra nel ritiro di Belek, dove nel pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento con i nuovi compagni.

Il Crystal Palace ha ufficializzato l’ingaggio di Brennan Johnson dal Tottenham, chiudendo un’operazione da record nella storia del club (poco meno di 40 milioni di euro). L’attaccante gallese, 24 anni, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo e indosserà la maglia numero 11 degli Eagles.

Strasburgo e Chelsea sono legati dalla stessa proprietà, che nel corso degli ultimi anni ha favorito il trasferimento di molti giocatori dal club inglese a quello francese. Il percorso inverso, stavolta, potrebbe toccare all'allenatore degli alsaziani: Liam Rosenior sembra essere il prescelto per prendere il posto di Enzo Maresca a Stamford Bridge. Nelle ultime ore si sono infatti intensificati i contatti, con l’allenatore inglese del Racing che è diventato la prima scelta dei Blues per raccogliere l’eredità dell'italiano, sollevato dall’incarico nella giornata di ieri

Il Brighton & Hove Albion riabbraccia uno dei protagonisti più rappresentativi della propria storia recente. Pascal Gross è ufficialmente tornato a vestire la maglia dei Seagulls, firmando un contratto di 18 mesi, valido fino a giugno 2027. Il centrocampista tedesco rientra sulla costa sud dell’Inghilterra dopo un’esperienza di un anno e mezzo al Borussia Dortmund, in Bundesliga, in un’operazione dai termini economici non resi noti.

Il Bournemouth ha ufficializzato l’ingaggio del portiere di grande esperienza Fraser Forster, che approda sulla costa sud dell’Inghilterra con un contratto di sei mesi. L’estremo difensore inglese diventa così il primo acquisto delle Cherries nella sessione di mercato di gennaio.

L’Eintracht Francoforte mette a segno un’operazione in prospettiva assicurandosi Ayoube Amaimouni-Echghouyab. L’esterno offensivo classe 2004 lascia con effetto immediato l'Hoffenheim per trasferirsi sul Meno, firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2031 dopo aver superato le visite mediche di rito.

Il Nizza rinforza il proprio reparto offensivo con l’arrivo di Elye Wahi in prestito dall’Eintracht Francoforte fino al termine della stagione. Il giovane attaccante francese porta con sé velocità, potenza e un fiuto per il gol che lo hanno reso uno dei talenti più interessanti della sua generazione, anche se nelle ultime stagioni ha faticato.

Il West Ham accende il mercato con l’ingaggio di Pablo Felipe, giovane attaccante brasiliano che arriva dal Gil Vicente e firma un contratto di quattro anni e mezzo, con opzione per una stagione aggiuntiva. A soli 22 anni, il nuovo numero 19 degli Hammers si è già imposto come uno dei profili più interessanti del campionato portoghese, dove in questa stagione ha realizzato 10 gol in appena 13 presenze di Primeira Liga.