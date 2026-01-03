Milan vittorioso e primo, Polverosi avverte: "Mentre Napoli e Inter litigano, Allegri gode"

Nell'anticipo della 18^ giornata di Serie A, il Milan batte di misura il Cagliari e si prende momentaneamente il comando della classifica (in attesa dei risultati di Inter e Napoli). La rete della vittoria l'ha messa a segno Rafa Leao, ormai utilizzato in pianta stabile da Allegri nel ruolo di attaccante centrale. "Al rientro dopo quasi un mese di stop Rafa sembrava non fuori ruolo ma fuori condizione. Sembrava. Per 45 minuti non si è mai visto, poi ha colpito. Si è acceso d’improvviso a inizio ripresa, subito una traversa ma con la palla uscita poco prima dalla linea di fondo, quindi la rete in fondo alla prima bella azione dei rossoneri", ha scritto Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.

Primo tempo piuttosto scialbo, esattamente come contro il Verona. "Ma appena il Milan ha fatto il Milan - prosegue Polverosi -, la scena è cambiata. I difetti dei rossoneri si sono trasformati in virtù, l’esatto contrario di quello che è capitato al Cagliari, proprio come era successo al Verona. Leao ha segnato, Modric ha continuato a comandare e la squadra ha ritrovato misure, gioco e brillantezza".

Infine, un avvertimento alle rivali per lo scudetto: "Napoli e Inter dovrebbero preoccuparsi anche del Milan. Perché sarà anche come dice Allegri, che l’obiettivo è riportarlo in Champions, ma intanto è lì che gode mentre gli altri litigano".