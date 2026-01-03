Gasperini torna a Bergamo, lo aspetta l’allievo Palladino: la vigilia di Atalanta-Roma

Si gioca per i tre punti, ma con tante emozioni. Atalanta-Roma non sarà una partita come le altre, soprattutto per Gian Piero Gasperini: l’ex tecnico della Dea tornerà, per la prima volta da avversario, a Bergamo, dopo i nove anni culminati con la vittoria dell’Europa League. Di fronte ci sarà un suo “figlioccio” calcistico come Raffaele Palladino.

Qui Palladino. “Ha fatto la storia dell’Atalanta”, dice il tecnico nerazzurro del suo vecchio mentore: “Gasp è riconosciuto in quello che fa, e lo sta facendo adesso con la Roma”. Nella conferenza stampa della vigilia, Palladino ha anche escluso che alcuni giocatori abbiano chiesto la cessione in vista di gennaio: "Secondo me bisogna ridurla la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. Chi mi da tanto negli allenamenti tendo a farlo presente, sono molto meritocratico da questo punto di vista".

Qui Gasperini. “L’accoglienza di De Rossi all’Olimpico è stata bella e meritata, ma spero di non ripeterla nel finale”. Il tecnico della Roma, che ha battuto il Genoa del suo predecessore, spera di fare altrettanto con la Dea, e non si aspetta fiumi di lacrime: “Conoscendo me e i bergamaschi, sarà bello ritrovarsi, ma poi ognuno per la sua strada. Zero prigionieri”. Anche lui impegnato in conferenza stampa, Gasp ha ricordato le ambizioni che avrebbe voluto cullare all’Atalanta: “Secondo me l’Europa League non era il punto massimo”. Inseguiva lo scudetto, ora ricostruisce a Roma, e sul mercato aspetta Raspadori: “Chiedete in Spagna se è fatto. Sarà un gennaio diverso, le big si stanno scatenando e bisogna accettare la sfida”.