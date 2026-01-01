Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui

La Juventus in questo mercato prenderà un regista. È questa la priorità della società che vuole regalare a Luciano Spalletti un giocatore in grado di dare qualità al centrocampo. La ricerca non è facile visto che di opportunità anche a basso costo ce ne sono poche. Una di queste però è rappresentata da Guido Rodriguez. L’argentino ha già dato la sua disponibilità al trasferimento, adesso tocca al club bianconero decidere di chiudere l’operazione con il West Ham. Il suo inserimento in Premier League in questo anno e mezzo non è stato facile e ora la possibilità di una su cessione già a gennaio è estremamente concreta. La Juventus si era già fatta viva qualche mese fa ma adesso potrebbe decidere di affondare il colpo. L’ingaggio è più che abbordabile visto che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro più bonus. Ha un contratto con il West Ham fino a giugno 2027 e per questo anche la sua valutazione è abbordabile intorno ai 10 milioni di euro. I bianconeri punterebbero più ad un prestito con diritto. Di sicuro è un profilo che piace molto e per questo a breve potrebbero esserci novità. La Juventus ovviamente guarda anche al futuro e sempre per questo ruolo il preferito resta Tonali. Situazione completamente diversa visto che servirà un investimento davvero importante per convincere il Newcastle a farlo partire. Il corteggiamento della dirigenza bianconera parte da lontano e per la prossima stagione l’obiettivo primario è decisamente lui. La Juventus in questa sessione potrebbe fare qualcosa in attacco, ad un vice Yildiz. Un giocatore seguito è Gonzalo Garcia del Real Madrid.

È veniamo all’Inter. I nerazzurri devono sostituire Dumfries che dovrà stare fuori a lungo. Per essere competitivi su più fronti serve un’alternativa all’altezza.

Dopo aver sondato vari profili anche in Italia, a oggi la scelta è ricaduta su Cancelo. Tra l’altro sarebbe un ritorno visto che il portoghese ha già vestito la maglia dell’Inter nella stagione 2017-2018. Il giocatore ha ormai rotto con l’Al-Hilal e ha deciso di cambiare aria almeno per i prossimi sei mesi. In prima battuta si era inserito il Barcellona ma poi è subentrata in maniera pesante proprio l’Inter. La società araba ha preso atto della volontà del giocatore di andare via ed è disposta a partecipare in parte al pagamento dello stipendio che per quest’ultima parte di stagione sarebbe di 7,5 milioni di euro netti. A questo punto dipende anche dalla sua decisione. Per l’Inter Cancelo rappresenta la soluzione migliore possibile in questo momento. E per favorire il suo arrivo i nerazzurri stanno pensando di impostate uno scambio con Acerbi o De Vrij. E apriamo il capitolo Frattesi. Qui è tutto molto chiaro. I nerazzurri sono intenzionati a trattenerlo ma se il centrocampista volesse andare via non verrebbero fatte le barricate. Certo serve un’offerta non inferiore ai 35 milioni di euro e allo stato attuale è difficile che possa spuntare un’ipotesiin serie A. Più facili le piste estere, una di queste è rappresentata dal Fenerbahce

La Roma infine è al lavoro da giorni per regalare a Gasperini almeno un rinforzo in attacco. I giallorossi hanno praticamente raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per Raspadori. L’intesa è in prestito oneroso a 2 milioni con un diritto di riscatto a 19 milioni che può diventare obbligo a determinate condizioni. Ora tocca al giocatore che si è preso un po’ di tempo prima di decidere il suo futuro. In uscita rimane sempre Dovbyk. Per la punta ucraina si profila una cessione in prestito, molto probabilmente in Inghilterra dove Leeds e Sunderland sono molto interessate.