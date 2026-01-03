L'Atletico comunica a Raspadori l'accordo con la Roma: lui temporeggia, il motivo

Importanti novità sul futuro di Giacomo Raspadori. Come riporta Sky Sport infatti l'Atletico Madrid ha comunicato al giocatore di aver raggiunto un accordo con la Roma. Il club avrebbe deciso di accettare la cessione, definendola una "opportunità di mercato".

La palla dunque ora passa al ragazzo, che d'altra parte però si è preso 3-4 giorni per decidere il proprio futuro. L'attaccante infatti prima di rendere nota la propria decisione vorrebbe anche confrontarsi con il proprio tecnico, Diego Simeone.

Raspadori con il suo entourage ha in mano diverse richieste. In particolare l'ex Napoli vorrebbe riflettere sul tipo di formula con la quale lasciare eventualmente l'Atletico, magari optando di lasciare il club a titolo definitivo e non in prestito. Sarà importante dunque il tipo di progetto che verrà presentato.

I giallorossi hanno un accordo con l’Atlético per un prestito con obbligo di riscatto a certe condizioni, al contempo la Lazio potrebbe invece proporre un acquisto a titolo definitivo, data la partenza di Castellanos. Si è intanto inserito anche il Galatasaray, che ha chiesto informazioni. La prossima partita della formazione di Simeone sarà domenica, contro la Real Sociedad. Fino a quel momento non succederà nulla.