Salernitana, occhi su Gunduz della Triestina. Il ds Faggiano prepara l'affondo

La Salernitana avrebbe messo nel mirino il duttile centrocampista Teoman Gunduz della Triestina. Un calciatore che piace moltissimo in Serie C e potrebbe cambiare maglia vista la difficile situazione del club alabardato che deve ancora recuperare i 23 punti di penalizzazione in classifica e vede lontana la salvezza visti i quattordici punti di ritardo dal penultimo posto.

Il tedesco d’origine turca, che può giocare sia come esterno offensivo sia come trequartista, nella prima metà della stagione ha messo a segno sei reti in 16 presenze attirando l’attenzione di diverse società vista anche l’età – è un classe 2001 – ancora relativamente giovane. Il tecnico biancorosso Tesser gli avrebbe chiesto di restare fino al termine della stagione con la speranza di conquistare la salvezza, ma la Triestina, come ammesso anche dal direttore sportivo Franco nei giorni scorsi, di fronte a un’offerta concreta potrebbe lasciarlo partire: " Saranno fatte comunque valutazioni e se dovessero arrivare offerte molto vantaggiose le prenderemo in considerazione anche perché c’è il rischio di perderli a costo zero a fine stagione in caso di retrocessione in Serie D".

Per questo, come riferito da Tuttosalernitana.com, il direttore sportivo granata Daniele Faggiano si sarebbe mosso e avrebbe messo sul piatto un contratto biennale per Gunduz. Il possibile affondo è previsto per l’inizio della prossima settimana.