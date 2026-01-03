TMW Esposito alla Sampdoria, nelle prossime ore le visite mediche: pronto un lungo contratto

Colpo importante per la Sampdoria, vogliosa di continuare a risalire la classifica di Serie B (che la vede comunque ancora a ridosso delle ultime posizioni a causa dell'avvio di stagione da incubo). I blucerchiati, infatti, si sono assicurati Salvatore Esposito dallo Spezia. Secondo quanto raccolto da TMW, confermate le cifre circolate negli ultimi giorni: contratto a lungo termine per il classe 2000, dato che durerà per i prossimi sei mesi più altri 4 anni.

Nelle prossime ore, Esposito sosterrà le visite mediche e poi potrà raggiungere i suoi nuovi compagni. A meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, l'affare potrebbe essere ufficializzato già in giornata. Il tecnico doriano Gregucci, dunque, potrebbe avere a disposizione il suo nuovo rinforzo per la linea mediana in vista del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 10 gennaio in trasferta sul campo dell'Avellino.

Sta quindi per terminare l'esperienza di Esposito con la maglia dello Spezia. Arrivato nel corso della stagione 2022/23 dalla Spal, con gli aquilotti ha poi totalizzato 106 presenze e segnato 10 gol (impreziosendo ulteriormente le sue prestazioni con 17 assist).