Roma, non è ancora fatta per Raspadori: c'è l'ok dell'Atletico, ma non dell'attaccante

La Roma è vicina ad assicurarsi Giacomo Raspadori, ma manca ancora l'ultimo e decisivo passo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi hanno trovato l'accordo con l'Atletico Madrid: decisivo il rilancio da parte del ds Massara, sulla base di un prestito oneroso con riscatto a 22 milioni. La formula oscilla tra il diritto all’obbligo di riscatto, a seconda del verificarsi di determinate condizioni. In caso di Champions, ad esempio, scatterebbe una sorta di “penale” che imporrebbe ai giallorossi di riscattare il cartellino del numero 10 azzurro.

Una mossa importante per l'esito positivo della trattativa, ma ne manca ancora un'altra non meno decisiva: trovare l'accordo con il diretto interessato. Nonostante i contatti tra Raspadori e l'ambiente romanista (ovvero con il tecnico Gasperini e con alcuni dei suoi possibili futuri compagni) siano continui, il suo entourage ha trasmesso una certa freddezza riguardo ad un'eventuale fumata bianca.

In ballo questioni economiche, ma non solo. Il calciatore all'Atletico guadagna 5,6 milioni lordi a salire - circa 3 netti - e per convincerlo la Roma dovrebbe andare un po’ sopra quell’asticella. Inoltre, se il tecnico dei Colchoneros dovesse chiedergli di restare promettendo una centralità maggiore nel suo scacchiere, ecco che l'attaccante scuola Sassuolo potrebbe mettere da una parte il desiderio di cambiare aria. Una telenovela quindi ancora non del tutto definita, ma che dovrebbe terminare a breve: Raspadori ha infatti chiesto alla società di risolvere (in un senso o nell’altro) la contesa entro l’8 gennaio, quando l’Atletico volerà in Arabia per giocare la Supercoppa.