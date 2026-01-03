Cagliari, c'è la fila per Palestra: piace a Inter, Juve e big estere, ma ora non si muove

Tutti pazzi per Marco Palestra. In occasione del match di ieri sera contro il Milan, nonostante la sconfitta per 1-0, l'esterno scuola Atalanta ha dimostrato che le attenzioni che sono su di lui nell'ultimo periodo sono pienamente giustificate. Tra i migliori nella formazione di Pisacane, che ha messo in difficoltà e non poco i rossoneri nel primo tempo per poi cadere nel secondo a causa di un guizzo di Leao. Una prestazione comunque da applausi da parte della squadra sarda, che ha nel suo moto perpetuo sulla destra uno dei punti di forza.

Un giocatore a cui di certo non mancano le pretendenti, in Italia e non solo. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, almeno cinque big straniere sarebbero pronte a puntare su di lui. Palestra piace anche a Juventus e Inter che, proprio per la folta concorrenza, intendono accelerare le operazioni (al di là delle recenti dichiarazioni di Marotta, secondo cui il classe 2005 non sarebbe un obiettivo dei nerazzurri).

I numerosi assalti per Palestra, però, non spaventano il Cagliari. Il giocatore, arrivato in estate in prestito secco dall'Atalanta, a giugno tornerà alla casa madre e poi verrà valutato il suo futuro. Il suo presente, invece, è a tinte rossoblù. Lo ha assicurato il ds dei sardi Guido Angelozzi: "Rimarrà con noi, così come Caprile, sino a fine stagione".