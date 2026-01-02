Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese (Domenica 4 gennaio, ore 15, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Fiorentina.

Il 2026 dovrà essere la svolta per una Fiorentina reduce dalla peggior annata della sua storia e ancora ultima con soli 9 punti raccolti. Domenica pomeriggio al Franchi arriva la Cremonese e Paolo Vanoli si gioca tutto ripartendo dal 4-4-2 adottato nelle ultime uscite. Il vero dilemma riguarda la presenza o meno di Moise Kean, il quale ha trascorso gli ultimi giorni fuori Firenze per motivi personali. Vedremo se sarà lui o Piccoli ad agire davanti assieme a Gudmundsson. In difesa, davanti a De Gea, tornerà Ranieri dopo aver scontato la giornata di squalifica, mentre a completare il reparto saranno Dodo, Pongracic e Comuzzo. A centrocampo, infine, pochi dubbi sull'impiego di Fagioli e Mandragora, di più su chi occuperà le corsie esterne: Parisi sembra quello più avanti nel ballottaggio che vedrà coinvolti anche Gosens e Ndour. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva la Cremonese.

Sfida particolare per Davide Nicola che in caso di vittoria al Franchi contro la Fiorentina metterebbe una seria ipoteca alla salvezza con più di metà campionato ancora da giocare. Per farlo il tecnico della Cremonese si affiderà al 3-5-2 con Audero tra i pali e la linea difensiva formata da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Zerbin e Pezzella agiranno invece sugli esterni, con Payero, Bondo e Vandepurre a comporre la linea mediana. In attacco confermatissimi sia Bonazzoli che Vardy, grandi protagonisti in questo inizio stagione.