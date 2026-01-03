Inter, il Galatasaray ci riprova per Calhanoglu: niente addio a gennaio, può rinnovare

Novità in vista in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Se da una parte Davide Frattesi spinge per andarsene - con Roma, Napoli e Fenerbahçe pronte a puntare su di lui, ma con la possibilità di chiudere solo accontentando le richieste nerazzurre - dall'altra sembra meno probabile la partenza immediata di Hakan Calhanoglu. Il turco sembrava destinato alla cessione in estate, ma poi tale prospettiva non si è concretizzata e in questo inizio di stagione è tornato ad essere il faro interista.

Secondo quello che riporta il Corriere dello Sport, in Turchia sono convinti che a gennaio il Galatasaray - club che ha corteggiato l'ex Milan nell'ultimo mercato estivo - possa tornare alla carica . Come già detto, però, appare poco probabile che il club presieduto da Marotta si privi di Calha nel corso del mercato invernale.

L'Inter dunque non lascia il suo regista ma, come si sul dire, raddoppia. Già, perché nelle prossime settimane potrebbe iniziare un dialogo con il suo entourage per il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2027). Qualche approccio c'è già stato tra le parti, in un clima sereno dopo qualche tensione nei mesi scorsi. A fine stagione, comunque, ci sarà una netta presa di posizione: o effettivamente andrà in porto il prolungamento oppure, per evitare che il centrocampista vada via a parametro zero, verrà seriamente presa in considerazione una sua partenza.