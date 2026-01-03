Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori

Il Milan apre il 2026 con una vittoria pesante e sofferta alla Unipol Domus, battendo il Cagliari per 1-0 e tornando momentaneamente da solo in vetta alla classifica, in attesa delle gare di Inter e Napoli. Una partita dura, fisica, a tratti sporca, risolta dal gol di Rafael Leao a inizio ripresa, al rientro dopo circa un mese di stop per infortunio. Nella serata sarda c’è spazio anche per il debutto in Serie A di Niclas Fullkrug, entrato al 69’ per i suoi primi minuti in rossonero: presenza centrale, lavoro di sponda e impatto graduale in una gara tutt’altro che semplice.

Nel post partita, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha analizzato il successo ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio su Leao impiegato da centravanti: "Quando è in mezzo al campo è più vivo nel gioco: quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta ed esce dalla partita, invece da centravanti, avendo qualità e caratteristiche per farlo, fa bene. La condizione è ancora da trovare”. Sulla gestione della gara, l'allenatore ha aggiunto: "Nel primo tempo, pronti e via, abbiamo subito tre tiri in porta. In quei momenti bisogna stare ordinati, perché le partite durano 100 minuti. Nel secondo tempo loro sono calati e noi siamo cresciuti: dovevamo fare il secondo gol, abbiamo avuto tante situazioni di ultimo passaggio in cui potevamo fare meglio".

Sul fronte Cagliari, mister Fabio Pisacane ha riconosciuto i meriti dei suoi, senza cercare alibi: "Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, ma è difficile tenere per 90 minuti quei ritmi. Dispiace non aver segnato nella prima frazione. Anche dopo il gol del Milan siamo riusciti a tenere botta". Chiusura di grande sportività sul rigore non concesso dopo il presunto mani di Ricci sulla rovesciata di Kilicsoy: "Non mi piace parlare degli arbitri, l’ho promesso dall’inizio del campionato. Devo essere onesto: questo non era rigore. Dobbiamo aiutare gli arbitri, non cercare sempre la polemica".