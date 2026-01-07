Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori

Nella giornata di oggi è iniziata la 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. La partita che ha inaugurato il programma del turno era quella della Cetilar Arena, che ha visto il Como imporsi con un netto 3-0 sul campo del Pisa.

Sugli spalti dello stadio di Pisa erano presenti anche degli addetti ai lavori di calciomercato, con l'obiettivo di seguire da vicino uno dei protagonisti in azione.

Nello specifico, erano presenti emissari del Bologna alla Cetilar Arena. Lo riferisce Sky Sport, sottolineando come nel mirino della società emiliana ci sia nello specifico il laterale di piede mancino Samuele Angori (22 anni), che però sarebbe un'opzione più che altro per l'estate.