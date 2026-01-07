Emissari del Bologna alla Cetilar Arena per Pisa-Como: nel mirino rossoblù c'è Angori
Nella giornata di oggi è iniziata la 19^ giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. La partita che ha inaugurato il programma del turno era quella della Cetilar Arena, che ha visto il Como imporsi con un netto 3-0 sul campo del Pisa.
Sugli spalti dello stadio di Pisa erano presenti anche degli addetti ai lavori di calciomercato, con l'obiettivo di seguire da vicino uno dei protagonisti in azione.
Nello specifico, erano presenti emissari del Bologna alla Cetilar Arena. Lo riferisce Sky Sport, sottolineando come nel mirino della società emiliana ci sia nello specifico il laterale di piede mancino Samuele Angori (22 anni), che però sarebbe un'opzione più che altro per l'estate.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
