Pisa, Angori al 45': "Dobbiamo gestire meglio la palla, ecco cosa ci ha detto Hiljemark"
Samuele Angori, esterno è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro il Verona: "Il mister ci ha detto che i due centrocampisti stanno toccando pochi palloni, dobbiamo sviluppare di più ma non bisogna andare sempre in verticale per cercare anche di rifiatare".
