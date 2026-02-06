Pisa, Angori: "Positivo non prendere gol, Milan tra le più forti ma ce la giocheremo"

Samuele Angori, esterno sinistro del Pisa, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Verona: "Era tantissimo tempo che non prendevamo gol, questa è sicuramente una cosa positiva. Il pareggio non serve molto a nessuna delle due, però abbiamo fatto un bel secondo tempo giocando di più rispetto al primo nel quale c'era un po' troppa paura. Difensivamente è stata una bella partita, nella quale non abbiamo concesso tiri in porta. C'è stato il palo di Moreo, poi le occasioni di Caracciolo e Meister".

Cosa ha portato Hiljemark?

"La positività, è un allenatore molto positivo: anche ora eravamo arrabbiati perché volevamo vincere, ma ci ha detto di alzare la testa e di ripartire ancora più forti per affrontare la partita contro il Milan che è una delle squadre più forti del campionato, però ce la giocheremo".

Quando arriverà il primo gol in A?

"Spero presto, si vede che ancora non è il momento: devo metterci qualcosa in più, tirare un po' di più".