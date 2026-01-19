Pio Esposito: "Quante cose sono successe in pochi mesi... Ora cerco di godermela"

Francesco Pio Esposito non può dimenticare il suo esordio in Champions League, un momento incredibile che chiunque ricorderebbe per sempre. Intervistato dai canali della UEFA, ha ripercorso ciò che è accaduto durante Ajax-Inter: "È stato molto emozionante. Spesso fai fatica a realizzare cosa sta succedendo, ti rendi sempre conto delle cose un po' dopo, quando rivedi la partita a casa. Invece, devo dire che quando ci siamo schierati a inizio partita la sera del mio debutto, c'era l'inno, ed è stato allora che ho capito che era successo qualcosa di incredibile e che ero lì a giocare la mia prima partita nella competizione. Ancora oggi, quando ci penso, ricordo il momento in cui ho sentito la musica della Champions League, e ripenso a tutte le serate che ho passato sul divano a guardarla da bambino. È fantastico".

In Belgio, contro il Saint-Gilloise invece ha segnato il primo gol.

"È stato speciale, Pochi minuti prima avevo sbagliato una rete semplice, ma sono stato bravo a non mollare. E poi, in quella specifica situazione, vorrei ringraziare ancora una volta Ange-Yoan Bonny, che mi ha cercato e mi ha passato la palla, e così ho segnato il mio primo gol in Champions League".

La sua vita adesso è cambiata.

"Ora che sono qui, comincio a pensare a quante cose siano successe così velocemente in pochi mesi. Perché a maggio giocavo i play-off con lo Spezia. È emozionante pensare a cosa è successo in così poco tempo. Allo stesso tempo, cerco di godermela e di pensare a ogni partita singolarmente per godermi il percorso".