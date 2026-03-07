L’Inter vede lo scudetto. Corriere dello Sport: "Underby da Pio"
La corsa dell’Inter passa dal derby. Il Corriere dello Sport apre con il titolo "Underby da Pio", puntando i riflettori su Pio Esposito, protagonista del momento nerazzurro e possibile uomo decisivo nella sfida contro il Milan. La squadra guidata da Cristian Chivu prepara la stracittadina con un obiettivo chiaro: vincere per avvicinare ulteriormente lo scudetto.
Il quotidiano sottolinea come il derby possa rappresentare uno snodo decisivo della stagione. Con un successo, l’Inter potrebbe allungare ancora in classifica e salire a +13 sui rossoneri, mettendo una seria ipoteca sul ventunesimo titolo. In questo scenario cresce l’attesa proprio per Pio Esposito, attaccante che sta vivendo un periodo di grande forma e che potrebbe partire titolare insieme a Marcus Thuram. Il giovane nerazzurro sogna di continuare a segnare e trascinare la squadra nella fase decisiva del campionato.
In prima pagina trova spazio anche il successo del Napoli contro il Torino, celebrato con il titolo "EmozioNapoli". La squadra di Antonio Conte vince 2-1 e conquista la seconda vittoria consecutiva grazie alle reti di Alisson Santos ed Eljif Elmas, mentre il gol nel finale di Cesare Casadei serve soltanto ad accorciare le distanze. Gli azzurri continuano così la loro rincorsa nelle zone alte della classifica.
