Pio Esposito e Bonny il futuro dell'Inter, ma non il presente. Il derby è ancora troppo per loro

Esame non superato per la coppia d'attacco dell'Inter. Niente drammi, sia chiaro, ma nel giorno della doppia assenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, entrambi indisponibili, Pio Esposito e Bonny hanno dimostrato che il derby contro il Milan è ancora troppo per due giocatori che rappresentano il futuro del club nerazzurro ma non ancora il presente. Il discorso che stiamo facendo è semplice: sia il classe 2005 che l'ex Parma sono perfetti per poter far coppia con uno dei due titolarissimi, così come per entrare a gara in corso, ma ancora non solo pronti per giocare in tandem in una partita che vale tantissimo come quella di questa sera.

Nessuna occasione.

La difesa del Milan di Allegri è stata praticamente perfetta per gran parte della partita, ha limitato al massimo i due attaccanti dell'Inter e il risultato è stato che né Pio Esposito né Bonny sono riusciti a crearsi un'occasione nitida. Zero tiri in porta e poche azioni degne di nota, ma lo ripetiamo: niente drammi, sono cose che possono succedere, soprattutto a questi livelli.

Campionato (forse) riaperto.

La notizia che interessa di più è che adesso l'Inter ha "solo" sette punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica e anche se probabilmente il campionato non è stato del tutto riaperto, la certezza è che quantomeno non è chiuso definitivamente. Chivu dovrà lottare ancora e i suoi non potranno abbassare la guardia.