Pisa, Angori: "Cuadrado? Ci sta dando una grande mano, in campo e nello spogliatoio"

L'esterno del Pisa Samuele Angori ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Lazio terminato 0-0 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Ancora non è arrivata la vittoria, così come il gol in casa: quanto pesa?

"Non ci pesa, siamo un po' dispiaciuti. Oggi meritavamo almeno di fare gol e, con un po' di fortuna, potevamo anche trovare la vittoria. Soprattutto nel secondo tempo, abbiamo fatto una bellissima gara".

Sei andato meglio nel secondo tempo: come mai?

"In questa partita abbiamo cambiato un po' modo di difendere, siamo passati a 4 e il mister ha portato me e Denoon più sull'uomo. Alcune volte non avevo tante soluzioni, poi delle volte ho sbagliato la giocata e sono stato troppo frettoloso. Nel secondo tempo ho spinto un po' di più e fatto una partita più offensiva, nel primo più difensiva".

Cosa vi trasmette Cuadrado?

"Juan è un giocatore incredibile, ha tantissima personalità e vuole sempre la palla. E' una figura importante e dà sempre una soluzione: ci sta dando una grande mano, sia in campo che nello spogliatoio".