Pisa, che tegola a poche ore dal Milan. Scuffet ko, tra i pali ci sarà l'esordio del brasiliano Nicolas
Lo staff tecnico del Pisa ha ufficializzato la lista dei calciatori convocati per la gara contro il Milan, valida per la 25esima giornata di Serie A in programma questa sera (ore 20.45) alla Cetilar Arena. Nell’elenco non figura Simone Scuffet per un problema muscolare in corso di valutazione. Una tegola non indifferente per la squadra toscana, che già doveva fare i conti con l'indisponibilità di Semper.
Contro il Milan, dunque, a difendere la porta del Pisa ci sarà il portiere Nicolas Andrade, brasiliano classe 1988: il terzo portiere, a Pisa dal 2021, farò dunque il suo esordio in questa Serie A proprio nella difficile gara contro i rossoneri. In panchina, alle sue spalle, ci sarà il portiere della Primavera Guizzo (16 anni), oltre che il 17enne Luppichini a fare da terzo portiere.
Pisa-Milan, i convocati di Hiljemark:
Portieri: Nicolas, Luppichini, Guizzo.
Difensori: Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi, Coppola.
Centrocampisti: Angori, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Toure, Iling-junior, Aebischer, Loyola, Piccinini, Lorran.
Attaccanti: Meister, Tramoni, Stengs, Moreo, Lorran, Stojilkovic.
