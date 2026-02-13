Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri

Saranno Pisa e Milan ad aprire oggi il programma della 25^ giornata di Serie A. Hiljemark si appresta a fare l'esordio alla Cetilar Arena con qualche dubbio, mentre Allegri rispetto a Bologna dovrebbe schierare Tomori per De Winter, con Pulisic e Leao in panchina e con Nkunku in attacco.

L'allenatore rossonero alla vigilia, tra le altre cose, ha fatto il punto sulla situazione fisica del gruppo: "Leao sta molto meglio, così come Gimenez, che nel giro di un mese dovrebbe tornare. Saelemaekers è ancora fuori, ma anche lui sta facendo progressi", per poi fare i complimenti alla Brignone per l'oro olimpico alle Olimpiadi.

Ecco le principali risposte di Allegri in conferenza stampa prima della partita: "Il Pisa in questo momento sta lottando per restare in Serie A, è una squadra fisica, che in casa crea molto. Ha perso tenendo in vita le partite, bisognerà avere grande attenzione, bisognerà essere subito pronti. Quella di domani è anche una delle quattro partite che ci porterà al derby, sarà un turno molto importante. Contro Pisa, Cremonese e Parma nel girone d'andata abbiamo fatto solo due punti".

I giocatori del Milan non si nascondono per lo scudetto, mentre lei parla di Champions: cosa ne pensa?

"Valuto questa cosa in maniera positiva, perché tutti dobbiamo avere l'ambizione di ottenere il massimo. Oggi abbiamo una buona posizione di classifica, però non basta: con 50 punti non vai neanche in Conference. Più ci avviciniamo alla quota Champions, più siamo in una buona posizione di classifica. Ecco perché sono molto importanti queste partite prima del derby".

Cosa pensa delle recenti polemiche sugli arbitri?

"Cinquant'anni fa c'erano discussioni sugli arbitri, ora c'è il VAR che aiuta molto. È uno strumento importante, ci stanno lavorando per migliorarlo ancora. La cosa più importante del VAR è l'oggettività, lì bisogna migliorarla al 100% dove possibile. Tutto il resto è soggettivo, e le polemiche ci saranno sempre. Se in partita ti danno qualcosa a favore, stai zitto. Se ti danno qualcosa contro, ti arrabbi. Il miglioramento arriva solo sull'oggettività, non sulla soggettività. Mi sono messo a sorridere perché siamo riusciti a commentare in Italia un episodio che è successo in Inghilterra, siamo meravigliosi. Siamo andati a commentare l'episodio di Liverpool-City... Sarebbe bello parlare di tecnica e tante altre cose, dove c'è da migliorare".

Come giudica la stagione del Milan finora?

"Finora abbiamo fatto una buona stagione, siamo partiti per cercare di tornare in Champions e al momento siamo tra le prime quattro. L'obiettivo è quello. Poi avremmo potuto far meglio in Coppa Italia, che è un nostro rammarico. Dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo, consapevoli che l'Inter - come sapevamo fin dall'inizio - è una squadra molto forte, il Napoli pure è forte, la Juve sta tornando su... Non sarà facile entrare tra le prime quattro, dobbiamo pensare a fare e non alle polemiche o al resto".

Il riposo recente di alcuni giocatori, come succede coi suoi amati cavalli, può aiutare per il finale di stagione?

"Pulisic e Leao finora, per vari infortuni, hanno giocato meno e saranno importanti per il finale di stagione, così come altri magari hanno spinto di più e avranno bisogno di maggiore riposo. Poi uno deve essere bravo a prendere le scelte giuste, perché i dettagli fanno la differenza nel girone di ritorno. Non possiamo sbagliare".

Firmerebbe per lo spareggio scudetto con l'Inter oggi?

(Ride, ndr) Sì... In questo momento l'Inter ha 24 partite, ha 18 vittorie e un solo pareggio. È una squadra forte. Sono 5-6 anni che combattono per lo scudetto. Intanto cerchiamo di vincere a Pisa che è la cosa più importante. Poi dopo vediamo cosa fare".