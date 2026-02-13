Pierini si è preso subito la Sampdoria: gol al Palermo e futuro sempre più blucerchiato

Arrivato nelle ultimissime ore del mercato invernale dal Sassuolo, Nicholas Pierini è già uno dei simboli del gennaio ambizioso della Sampdoria. Un mercato che sta iniziando a dare risposte concrete sul campo, e l’esterno offensivo classe ’98 è tra i volti nuovi che hanno inciso subito. Inserito immediatamente nelle rotazioni, Pierini è partito titolare contro il Modena, nella gara vinta 2-1 dai blucerchiati, mostrando personalità e voglia di prendersi responsabilità.

La conferma è arrivata pochi giorni dopo, nel big match contro il Palermo. Gregucci e Foti lo hanno riproposto dal primo minuto e lui ha risposto nel modo migliore: primo gol in blucerchiato e prestazione di sostanza in una sfida pesante per classifica e morale. Pierini ha portato imprevedibilità, strappi e quella capacità di attaccare l’uomo che mancava sugli esterni. Non solo profondità, ma anche presenza negli ultimi sedici metri, qualità che possono alzare il livello offensivo della squadra in questa fase cruciale della stagione.

L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma la Sampdoria ha già fatto capire di credere molto nel giocatore: nel comunicato ufficiale si specifica che, in caso di acquisto a titolo definitivo, Pierini firmerà un contratto fino al 2029. Un segnale chiaro di progettualità. Se l’impatto sarà questo, il futuro potrebbe colorarsi a lungo di blucerchiato.