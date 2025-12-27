Pisa, Corrado: "Meritavamo di andare in vantaggio, Gilardino mai stato in discussione"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa 2-0 con la Juventus: "C'è rammarico perché abbiamo fatto una prestazione molto importante contro una Juve in un grande momento e in una situazione di emergenza. Meritavamo di andare in vantaggio, occasioni così capitano poche volte a noi e se non le sfrutti ci sta poi di pagarlo".

Vi rinforzerete sul mercato?

"Al di là del mercato, credo che i ragazzi abbiano fatto una grandissima prestazione. Credo che questa squadra abbia meno punti di quelli che avrebbe meritato, ma c'è ancora tempo per andarli a prendere".

Le voci su Gilardino?

"Sì, onestamente le ho lette e mi hanno sorpreso perché la posizione di Gilardino non è mai stata in dubbio. Siamo contenti, i giovani stanno crescendo. Sapevamo che sarebbe stata molto difficile, probabilmente è un periodo nel quale non siamo neanche troppo fortunati e dobbiamo stare vicini al mister".