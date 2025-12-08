Pisa, il dg Corrado: "Raccolto meno di quanto meritato, sapevamo sarebbero arrivati momenti difficili"

Il Pisa perde in casa contro il Parma, in uno scontro diretto fondamentale che vede gli emiliani uscire dal campo vittoriosi grazie ad un gol su rigore di Benedyczak. Il direttore generale della formazione toscana Giovanni Corrado ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida: "Sono qui perché ci tenevo, la nostra figura deve esserci quando le cose non vanno, quando tutto va bene giusto lasciare spazio ai ragazzi. Abbiamo fatto una partita migliore nel secondo tempo, peccato perché probabilmente meritavamo qualcosa di più. E' evidente che se non lo stiamo raggiungendo qualcosa ci sta mancano, però sapevamo quale sarebbe stato il nostro percorso, dobbiamo continuare a lavorare".

Questa squadra può migliorare sul piano realizzativo?

"Sicuramente una squadra può esser migliorata tutti i giorni, non solo come giocatori e mercato ma anche con il lavoro quotidiano. Abbiamo una squadra a mio avviso che può fare meglio, come ha fatto nel secondo tempo. Abbiamo avuto coraggio, abbiamo attaccato tanto, probabilmente ci sta mancando precisione perché le occasioni le abbiamo avute. E' parte del nostro percorso, siamo una squadra molto giovane con poca esperienza di categoria, è qualcosa che va imparato e si impara solo giocando. Sapevamo sarebbero potuti arrivare momenti come questi, quando hai partite così importanti ne senti il peso, basta un piccolo episodio per perderla. Gilardino ieri lo aveva detto, sono partite che si decidono sugli episodi, oggi c'è stato il calcio di rigore che ha sbloccato la partita, permettendo al Parma di difendersi e di impostare la partita sulle ripartenze. Non ci hanno creato onestamente grossi problemi nel secondo tempo, noi abbiamo avuto una bella reazione ma non è bastata, questa è la categoria".

Il percorso fatto finora è in linea con le aspettative?

"Assolutamente sì, sapevamo che sarebbe stato un campionato molto difficile per noi, dobbiamo lottare fino all'ultima partita. Secondo me abbiamo qualche punto in meno di quanto meritato sul campo, ma fa parte del nostro percorso, lo sappiamo e dobbiamo andarceli a riprendere".

Nzola rimarrà fuori nelle prossime partite vista la squalifica e la Coppa d'Africa, interverrete sul mercato?

"Nzola sarebbe poi partito indipendentemente dall'espulsione, però è un peccato perché perderà la prossima partita, questi sono errori che non dobbiamo commettere ma lui lo sa, soprattuto per giocatori della sua importanza e della sua esperienza".