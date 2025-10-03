Live TMW Pisa, Gilardino: "Nzola ok dal 1'. La parola chiave deve essere continuità"

Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, anticipa di un giorno la classica conferenza stampa pre partita. In vista della sfida di domenica in casa del Bologna, una delle sue tante ex squadre, Gilardino torna a parlare dopo una settimana piena di polemiche per l'arbitraggio e il Var del derby pareggiato per 0-0 con la Fiorentina all'Arena. Gilardino e il Pisa sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La squadra è ultima assieme a Lecce e Genoa con 2 punti.

Ore 13,30: inizio conferenza stampa. .

Salve mister, un giudizio sulle tante polemiche arbitrali della settimana?

"Il passaggio della società è stato molto chiaro e condivisibile. Noi non dobbiamo crearci alibi. Siamo concentrati sul Bologna. Ci siamo allenati in modo perfetto e vogliamo andare a Bologna per vincere".

Chi sarà indisponibile?

"Aebischer, Esteves, Stengs, e anche Denoon non recupera".

Chi prenderà il posto di Aebischer?

"Quel ruolo lo può fare Marin, Hojholt e lo potrà fare anche Vural, anche se per il momento lo vedo più mezzala".

Un commento sulla partita del Bologna in Coppa e che partita si aspetta?



"La cosa fondamentale per noi sarà la continuità. Dobbiamo essere continui all'interno della gara per cercare i punti e il gol. Questo è l'aspetto determinante".

Dove può giocare Cuadrado?

"Juan è un giocatore che ti mette sempre in difficoltà nelle scelte. E' uno che può cambiare le partite in corso, ci penso sempre a questo. Lo vedo più laterale ma può fare il trequartista o la mezzala offensiva. Con i cinque cambi le sostituzioni sono fondamentali".

Uno dei problemi è il tiro da fuori...

"Ci siamo allenati molto proprio su questo aspetto durante la settimana".

È possibile rivedere il centrocampo visto con la Fiorentina o si può vedere Lorran?

"Lorran è un giocatore che può avere caratteristiche offensive e fare bene a partita in corso come a Napoli".

Nzola come sta?

"Può giocare dall'inizio, ha preso solo una botta e sta bene".

Rivedremo Angori e Piccinini?

"Sono convinto che troveranno di nuovo spazio. Pochi anni fa giocavano nelle categorie minori, ho detto loro che devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto".

Cosa si aspetta dal centrocampo domani?

"Dobbiamo portare più uomini nell'ultima linea e in area di rigore sia con gli esterni che con le mezzali"

Cosa manca ancora?

"L'ho detto alla squadra a fine partita e poi l'ha ripetuto Touré: manca solo l'1%. Sono convinto che lavorando sui dettagli la vittoria arriverà presto".

Ore 13:42: fine conferenza.