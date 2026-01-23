Live TMW Pisa, Gilardino: "Non meritavamo un risultato così ampio, società vigile sul mercato"

Il Pisa prima fiuta l'impresa, poi crolla rovinosamente. La doppietta di Moreo illude i toscani, rimontati prepotentemente già nel primo tempo da un'Inter schiacciasassi. Tra poco l'allenatore del Pisa Alberto Gilardino interviene in sala stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza.

23.12 - comincia la conferenza stampa

Come commenta la gara?

"Difficile parlare questa sera. Serata amara per come eravamo partiti e per quello che avevamo fatto in campo contro una squadra che lotta per vincere campionato e Champions. Il rigore ha cambiato la partita e poi c'è stata la palla del pareggio di Canestrelli. Anche in una serata amara, anche per i 5000 tifosi di oggi, non dobbiamo dimenticare il percorso fatto fino ad ora. Non ci meritavamo un risultato così ampio".

Quanto è difficile assorbire il colpo?

"Alla fine del primo tempo è stata una bella botta, ho cercato comunque di dare entusiasmo alla squadra, anche perché stavamo facendo una buona gara e c'era comunque possibilità. Poi abbiamo cominciato a ragionare un po' singolarmente. Mi assumo la responsabilità dei cambi. La sostituzione di Marin era dovuta all'ammonizione. Altre volte i cambi hanno fatto la differenza".

Come sta Meister?

"Non so l'entità del problema, mi aspetto tanto da lui. Lui è tanto discontinuo ma ora c'è bisogno di certezze e lui deve stare al 100%, spero possa recuperare".

Farete interventi sul mercato?

"Con la società parliamo quotidianamente. Dove ci saranno i presupposti cercheremo di migliorare la rosa. La società è vigile sul mercato. Non è semplice a gennaio ma anche questa sera si è visto che qualcosa manca".

Al Pisa serve l'usato sicuro?

"Non è semplice trovare a gennaio dei giusti uomini. In Italia è difficilissimo, la società è intervenuta con ragazzi che hanno ambizione e storia. Devo dare io certezze alla squadra".

Cosa sente di dire ai tifosi?

"Difficile parlare per una sconfitta così ampia. Ringrazio per l'enorme affetto che portano sempre in ogni stadio. C'è amaro in bocca, dobbiamo trasformare questa serata in un messaggio positivo".