Tegola Marin per il Pisa, ma soprattutto per la Romania: niente playoff Mondiali per lui
Reduce dalla prima vittoria nel girone di ritorno e sotto la gestione del nuovo allenatore Oscar Hiljemark, il Pisa si affaccia all'ultima partita di Serie A prima della sosta per le Nazionali con rinnovata fiducia e voglia di provare a stupire tutti coloro che avessero già dato per spacciata la compagine toscana.
In casa Pisa, però, sono anche ore che si vivono con il fiato sospeso, in attesa di conoscere la gravità dell'infortunio rimediato da un suo protagonista, il centrocampista Marius Marin. Per lui, costretto a uscire nel primo tempo della sfida vinta 3-1 contro il Cagliari, si sospetta un problema al legamento collaterale e uno stop previsto di 3 settimane circa.
Una brutta notizia, quella dell'infortunio di Marin, che non tocca soltanto il Pisa ma anche la sua nazionale. Praticamente impossibile, infatti, che il centrocampista riesca ad esserci per gli spareggi di qualificazione ai prossimi Mondiali ai quali è attesa la sua Romania. Marin dovrebbe tornare in campo, o quantomeno convocato, per la partita del weekend di Pasqua tra il Pisa e il Torino.
Il Pisa, invece, riprenderà ad allenarsi domani mattina, dopo che oggi Hiljemark ha dato alla sua squadra una giornata libera, per preparare la trasferta della 30^ giornata di Serie A, la partita sul campo del Como.
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