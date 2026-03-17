Serie A, la Flop 20 dopo 29 giornate: Sarr il peggiore. Sohm, il cambio squadra non ha aiutato
Pochissimi cambiamenti nella Flop 20 di Serie A, dove restano invariate le peggiori 8 posizioni. Ben 13 squadre presenti nella classifica meno ambita, con il Lecce ad essere la più rappresentata con 3 giocatori. Seguono Fiorentina, Juventus, Pisa, Torino e Udinese a 2. Infine Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Lazio e Verona a 1.
1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (20)
2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.53 (18)
3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.58 (19)
4. Alvaro Morata (Como) 5.60 (15)
5. Boulaye Dia (Lazio) 5.60 (15)
6. Jonathan David (Juventus) 5.62 (21)
7. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)
8. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)
9. Honest Ahanor (Atalanta) 5.67 (15)
10. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (15)
11. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.68 (22)
12. Henrik Meister (Pisa) 5.68 (20)
13. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)
14. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)
15. Kingsley Ehizibue (Udinese) 5.69 (16)
16. Santiago Pierotti (Lecce) 5.70 (28)
17. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)
18. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.71 (26)
19. Nikola Stulic (Lecce) 5.71 (24)
20. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.73 (22)
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SERIE A - 29ª GIORNATA
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga
Como - Roma 2-1
7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos
Lazio - Milan 1-0
26' Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 54
5. Juventus 53
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Lazio 40
10. Sassuolo 38
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Lecce 27
18. Cremonese 24
19. Pisa 18
20. Hellas Verona 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)
9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)
30ª GIORNATA
Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)
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