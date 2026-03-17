Serie A, la Flop 20 dopo 29 giornate: Sarr il peggiore. Sohm, il cambio squadra non ha aiutato

Pochissimi cambiamenti nella Flop 20 di Serie A, dove restano invariate le peggiori 8 posizioni. Ben 13 squadre presenti nella classifica meno ambita, con il Lecce ad essere la più rappresentata con 3 giocatori. Seguono Fiorentina, Juventus, Pisa, Torino e Udinese a 2. Infine Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Lazio e Verona a 1.

1. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.38 (20)

2. Simon Sohm (Bologna, Fiorentina) 5.53 (18)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.58 (19)

4. Alvaro Morata (Como) 5.60 (15)

5. Boulaye Dia (Lazio) 5.60 (15)

6. Jonathan David (Juventus) 5.62 (21)

7. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)

8. Valentino Lazaro (Torino) 5.66 (25)

9. Honest Ahanor (Atalanta) 5.67 (15)

10. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (15)

11. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.68 (22)

12. Henrik Meister (Pisa) 5.68 (20)

13. Marius Marin (Pisa) 5.68 (20)

14. Adrien Tamèze (Torino) 5.68 (17)

15. Kingsley Ehizibue (Udinese) 5.69 (16)

16. Santiago Pierotti (Lecce) 5.70 (28)

17. Gabriele Zappa (Cagliari) 5.70 (20)

18. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.71 (26)

19. Nikola Stulic (Lecce) 5.71 (24)

20. Alessio Zerbin (Cremonese) 5.73 (22)

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SERIE A - 29ª GIORNATA

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga

Como - Roma 2-1

7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos

Lazio - Milan 1-0

26' Isaksen

Cremonese - Fiorentina 1-4

25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Como 54

5. Juventus 53

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Lazio 40

10. Sassuolo 38

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Fiorentina 28

17. Lecce 27

18. Cremonese 24

19. Pisa 18

20. Hellas Verona 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)

9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

30ª GIORNATA



Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)

Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)

Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)

Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)