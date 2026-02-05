Live TMW
Pisa, Giovanni Corrado: "Seguiamo da tempo Hiljemark, lui ha visto la luce dove gli altri hanno visto il buio "
12:50 - A breve le dichiarazioni dell’amministratore delegato del Pisa Sporting Club, Giovanni Corrado, nel giorno della presentazione di Oscar Hiljemark. Diretta testuale a cura di TMW.
13:15 inizio conferenza stampa
"Ringraziamo Alberto e tutto il loro staff per il loro lavoro che è stato buono. Hanno raccolto molto meno di quello fatto e ci è dispiaciuto esonerarlo. Il secondo tempo di Milano e la partita con il Sassuolo ci hanno portato a questa scelta. Seguivamo Oscar da quando abbiamo preso Hojhoolt. Lo abbiamo preso perché vedeva la luce dove tutti vedevano il buio. Ci mancano 3/4 punti per essere in linea con il nostro percorso"
