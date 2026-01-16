Corrado risponde a Palladino e Fabregas: "Campo più stretto? Pensavo fossero più piccole le porte"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Atalanta parlando anche del campo più stretto rispetto agli altri di Serie A in casa nerazzurra. Queste le sue dichiarazioni in risposta a quanto dichiarato sia da Palladino sia da Fabregas:

"Nelle ultime settimane abbiamo sentito dire questo, ma la Lega lo ha misurato e i metri sono sempre gli stessi. Io pensavo fossero più piccole le porte: abbiamo fatto 1 gol in casa e 14 in trasferta. Se serve, le allarghiamo...".

