Corrado: "Joao Pedro ha cambiato idea al check-in, se non era motivato meglio così"

Giovanni Corrado, amministratore delegato del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Joao Pedro era un'idea creativa, come possibile rinforzo per caratteristiche ed esperienza in questo campionato. Lo abbiamo seguito, stava facendo numeri importanti in Messico, non solo come gol ma anche come presenze. Lo ha pensato anche lui, abbiamo trovato l'accordo con la società e ottenuto l'accordo per fare le visite mediche e viaggiare ma al check-in ha cambiato idea. In una situazione come questa a volte, specialmente con ragazzi così maturi, ti aspetti una presa di coscienza maggiore rispetto alle decisioni che si prendono, lui aveva parlato col mister e i ragazzi ma per noi il Pisa viene prima e quindi quando abbiamo capito che c'erano dei dubbi abbiamo lasciato stare. Per l'obiettivo da raggiungere le persone devono essere motivati al 100%, se non lo era meglio così".

Avete già speso circa 30 milioni a gennaio?

"No, molti euro meno. Siamo molto lontani da quella cifra anche con i riscatti. Al netto di quello il nostro progetto è sempre stato chiaro. Abbiamo fatto una cavalcata importante lo scorso con una squadra giovane che si meritava per la stragrande maggioranza la conferma. Siamo stati bravi, nel girone d'andata abbiamo raccolto meno di quanto avremo potuto ma la squadra ha dimostrato grande serietà e dignità. Adesso, come da piani, stiamo cercando di aumentare la qualità nelle posizioni di campo utili per raggiungere il nostro obiettivo. Non sarà un percorso semplice, ma ci abbiamo messo tanto per essere qua e faremo il massimo restarci".