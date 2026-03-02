Pisa, Hiljemark: "Il risultato fa male, ma la prestazione c'è stata. Vogliamo combattere"

Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 1-0 contro il Bologna all'Arena Garibaldi: "Sicuramente il risultato fa male, ma è meglio perdere così. Ho visto una squadra che vuole combattere, sono molto orgoglioso, abbiamo avuto occasioni, nella ripresa loro hanno tirato una volta in porta...".

La squadra sta recependo quello che lei le chiede?

"Sì, ho visto una buona prestazione, ma è ovvio che sia difficile. Hanno ricevuto tante informazioni in questa stagione, oggi abbiamo fatto cose positive e questo deve essere il nostro obiettivo, se giochiamo così spero che arrivino anche dei punti".

La salvezza però è complicata.

"Dobbiamo giocare anche per sudare per la maglia, per i tifosi e per il rispetto del nostro lavoro. Dobbiamo giocare come oggi fino alla fine, vado a casa con il pensiero che questa squadra voglia combattere fino alla fine".