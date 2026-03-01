Pisa, Hiljemark: "Difesa in crescita, Nicolas ha fatto molto bene. Ai tifosi chiedo unità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Bologna, Oscar Hiljemark, tecnico dei toscani, ha analizzato anche il rendimento difensivo della squadra e la situazione legata ai singoli, soffermandosi poi sul rapporto con la piazza in un momento delicato della stagione.

“Una delle prime cose su cui abbiamo lavorato è stata limitare i gol subiti. In tre partite ne abbiamo presi tre: è un segnale positivo, anche se alcuni potevano essere evitati. Quando si subisce non è solo colpa dei difensori, così come quando si segna il merito non è solo degli attaccanti”.

Parole importanti anche su Nicolas, protagonista nelle ultime uscite: “Ha fatto molto bene, non solo contro la Fiorentina ma per tutta la settimana. Le scelte le faccio valutando chi ha gamba, fiducia e testa libera”.

Infine l’appello ai tifosi, con tanti biglietti ancora invenduti: “Capisco le emozioni della gente, è un momento difficile. Ma abbiamo bisogno del loro supporto. Devono aiutarci a creare un’atmosfera forte: chi viene a giocare qui deve sentire di affrontare un intero stadio. Insieme possiamo ancora cambiare questa stagione”.