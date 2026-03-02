Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Pisa, Hiljemark: "Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria"

Oggi alle 21:11
Davide Caruso

20:25 - Tra pochi minuti le dichiarazioni di Oscar Hiljemark al termine di Pisa Bologna. Diretta testuale a cura di TMW .

21:05 - INIZIO CONFERENZA

Un commento sulla partita?
"Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Odgaard ha fatto un gol pazzesco".

Può spiegarci i cambi di formazione?
"I ragazzi hanno fatto un ottima partita, il nostro focus deve essere sulla prestazione. Dobbiamo combattere la sfortuna".

C'è un caso Tramoni?
"No, semplicemente ho fatto altre scelte, sono normali scelte tecniche".

Cosa si sente di dire alla città?
"La squadra ha dimostrato con la prestazione che è viva, i tifosi devono pensare a questo. Io voglio vedere questa squadra".

è un caso che le squadre coinvolte hanno perso tutte al novantesimo, hanno qualcosa di meno?
"No, semplicemente devono sfruttare le occasione come ha fatto il Bologna oggi. Dobbiamo pensare alle cose positive e non alle cose negative".

Perché il Pisa in casa non segna mai?
"Sicuramente è una stagione difficile, ma se facciamo le cose bene negli allenamenti i risultati arriveranno".

21:11 - FINE CONFERENZA

