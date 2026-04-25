Pisa, Hiljemark: "La squadra è viva, ma se crei queste occasioni devi fare gol"

Il Pisa è ad un passo dalla Serie B. Una vittoria del Lecce questa sera condannerebbe definitivamente i toscani ad una retrocessione ormai certa. Questo il commento di mister Oscar Hiljemark ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Parma:

Due pali, la squadra è stata viva. Come ha vissuto questa sfida?

"Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni per far gol, nel secondo tempo c'è stato più equilibrio. Fino all'80' abbiamo provato a vincere perché ci servivano i tre punti, loro hanno creato un'occasione e abbiamo subito gol. Gli ultimi minuti sono stati caos".

La posizione in classifica è dipesa dagli episodi di gara in gara?

"Se mancano punti per la salvezza, sicuramente tutti lo sappiamo, anche noi, qualcosa è mancato. Se uno crea occasioni come abbiamo fatto nelle ultime partite, devi fare gol, altrimenti si paga alla fine".

Cosa porta a casa da oggi?

"In questo momento le parole non servono, domani parleremo della partita. Ora sono tutti molto delusi di questa sconfitta, era una partita da vincere. Ho visto però una squadra ancora viva, questo è molto difficile nella nostra situazione. Questa è una forza della squadra, domani torniamo al lavoro per preparare la prossima partita. Non sarà facile, ma è così".