Pisa, Touré: "Finalmente questi primi tre punti, mi sono mangiato qualche gol ma.."

Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Cremonese decisa da un suo gol di testa: "Sono molto felice per me e per la squadra, finalmente abbiamo preso questi tre punti. Mi sono mangiato qualche gol, ma questa volta sono riuscito ad aiutare la squadra e spero che l'avventura continui così".

Per chi è la dedica?

"A mio figlio e a tutta la mia famiglia che ha sempre creduto in me. E anche a chi mi ha preso al Fantacalcio".