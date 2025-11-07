Pisa, Touré: "Finalmente questi primi tre punti, mi sono mangiato qualche gol ma.."
Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Cremonese decisa da un suo gol di testa: "Sono molto felice per me e per la squadra, finalmente abbiamo preso questi tre punti. Mi sono mangiato qualche gol, ma questa volta sono riuscito ad aiutare la squadra e spero che l'avventura continui così".
Per chi è la dedica?
"A mio figlio e a tutta la mia famiglia che ha sempre creduto in me. E anche a chi mi ha preso al Fantacalcio".
Editoriale di Niccolò Ceccarini
1 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l'ipotesi Miretti. E per l'attacco c'è l'idea Alisson Santos
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Pronostico Juventus-Torino, la storia è dalla parte dei bianconeri: 30 anni senza vittorie granata in trasferta
