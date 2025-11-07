Pisa-Cremonese 1-0, le pagelle: Touré uomo del destino, Tramoni svolta. Vardy non punge
Risultato finale: Pisa-Cremonese 1-0
PISA
Semper 6,5 - Reattivo sul retropassaggio azzardato da Akinsanmiro, poi viene salvato dalla traversa. Riflesso top su Baschirotto.
Calabresi 6 - Calcola male il tempo dell'intervento sul break di Bondo, è l'unica piccola sbavatura dentro una prestazione attenta.
Caracciolo 6,5 - Vardy non è quello ammirato nel suo prime, la gestione del centravanti britannico è meno complicata del previsto.
Canestrelli 6,5 - Presenza rassicurante nelle chiusure, diventa sempre minaccioso quando decide di sganciarsi nell'area avversaria.
Touré 7 - Riesce a incanalare la forza fisica sui giusti binari, giganteggia su tutti i palloni alti: sblocca la gara e forse la stagione. Uomo del destino, doveva uscire e invece...
Vural 6,5 - Idee chiare e personalità per metterle in pratica, sempre elegante: migliora la fluidità del palleggio e si butta negli spazi. Dal 68' Marin 6 - Non fa complimenti, spezza il ritmo della Cremonese.
Aebischer 6,5 - Rientro di sostanza in mezzo, va a prendere alto Vandeputte per limitarlo. Si gioca quasi subito il bonus giallo, ma non ne risente.
Akinsanmiro 6 - Iper-aggressivo su ogni singolo pallone conteso, si affaccia anche in avanti ma non è abbastanza cattivo al tiro. Dal 67' Piccinini 6 - Dinamismo e predisposizione al sacrificio.
Cuadrado 6 - Dalla sinistra rientra sul piede preferito per crossare o calciare, non varia molto il tipo di giocata ma è sempre efficace. Dal 46' Leris 6 - Impatto discreto, tiene alto il livello di intensità.
Moreo 5,5 - Protagonista assoluto a Torino, rientra nei ranghi anche se non fa mancare il consueto contributo in termini di sportellate. Dal 68' Tramoni 6,5 - La scintilla che accende di colpo la partita, innesca alla perfezione Touré: sarà la svolta?
Nzola 6 - Roba d'altri tempi il duello con Baschirotto, freddo nel saltare Audero ma scatta in netto fuorigioco. Non concretizza le altre chance. Dal 90' Meister sv
Alberto Gilardino 6,5 - Undicesima formazione diversa schierata in undici giornate, stesso spirito battagliero. Stavolta alla fine lo premia pure il risultato e i suoi meriti sono evidenti.
CREMONESE
Audero 6 - Il Pisa non conclude molto in porta, nell'unica occasione in cui si trova a tu per tu con un attaccante lo salva il fuorigioco. Colpe relative sul blitz di Touré.
Terracciano 6 - Il principale destinatario delle sventagliate di un ispirato Vandeputte, da braccetto trova il fondo con grande facilità. Dal 90' Johnsen
Baschirotto 5,5 - Incollato su Nzola, la marcatura è spigolosa. Sfiora il gol, ma concede tutta la libertà di questo mondo a Tramoni.
Bianchetti 6 - Lucidità e nervi saldi nel districare le situazioni potenzialmente pericolose, rischia qualcosa con un tocco di mano.
Barbieri 5,5 - Cuadrado lo sfida spesso nell'uno contro uno, stracciando la carta d'identità: è lui a doversene stare sulla difensiva.
Bondo 6 - Cede la regia ma da mezzala si rivela un valore aggiunto, per la capacità di ribaltare l'azione nelle transizioni offensive.
Vandeputte 6,5 - Fa lui il play davanti alla difesa, dirige le operazioni come meglio non si potrebbe: preciso nelle verticalizzazioni.
Payero 6 - Del trio di centrocampo è quello che si smazza il lavoro più dispendioso: copre e riparte, senza calare i giri del motore. Dal 77' Sarmiento sv
Faye 5 - La grande sorpresa iniziale nella formazione scelta da Nicola, esegue i compiti assegnati ma si fa sovrastare da Touré. Dal 77' Floriani Mussolini sv
Vazquez 6 - Prende la traversa dalla mattonella preferita, sarà quella la sliding door del match: poco dopo perde la palla decisiva. Dal 77' Bonazzoli sv
Vardy 5 - In versione fantasma, vaga malinconicamente alla ricerca di palloni potabili: il primo lo riceve intorno alla mezz'ora, non punge.
Davide Nicola 5,5 - Si gioca lo scontro diretto dall'altro di una posizione di classifica che autorizzerebbe altri pensieri. Paradossalmente lo perde subendo gol nel suo momento migliore.
