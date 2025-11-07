Ecco il primo gol del Pisa in A alla Cetilar Arena! Touré sblocca la gara con la Cremonese
Arriva il primo gol in questa serie del Pisa alla Cetilar Arena, Idrissa Toure sblocca la gara con la Cremonese! Tramoni, dopo un batti e ribatti con Baschirotto, recupera palla in area e mette in mezzo per Touré, che sale in cielo e di testa batte Audero. Primo gol pesantissimo in casa per il Pisa!
