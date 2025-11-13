Pisacane senza Belotti non vince: subito una punta. -50 al mercato: cosa serve al Cagliari

Il Cagliari era partito forte nel suo cammino in questa Serie A, tanto che nonostante gli ultimi rallentamenti, la squadra di Pisacane occupa ancora oggi una posizione di classifica che, finisse oggi il campionato, significherebbe salvezza.

Questo però non significa che nel prossimo mercato di gennaio, i sardi rimarranno a guardare. Anzi, c'è la moderata sicurezza che un dirigente come Guido Angelozzi stia già studiando il panorama, per capire dove provare ad affondare un colpo. Di sicuro ci sarà bisogno di un volto nuovo in attacco, magari già agli albori della sessione invernale. D'altronde Andrea Belotti, il quale era partito bene nella sua avventura in Sardegna (2 gol nelle prime 3 partite giocate) che appariva ai più come la tappa ideale per la rinascita del Gallo, si è infortunato al legamento crociato a fine settembre e da allora il Cagliari non ha più saputo vincere una partita. Non c'è una correlazione diretta, anche se la metà delle volte l'attacco è rimasto a secco, ma sono comunque dei dati da tenere in considerazione.

Nella rosa del Cagliari ci sarebbero altri due attaccanti di peso. Uno è il veterano Leonardo Pavoletti, che però ha visto ben poco il campo fin qui, l'altro invece è Gennaro Borrelli, molto apprezzato sia dalla sua dirigenza che dal suo allenatore per come fa giocare i compagni, ma che alla prima stagione di Serie A non può rappresentare una certezza. Questa, magari, potrebbe arrivare dal mercato.