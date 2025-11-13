Salernitana, si ferma Cabianca: lesione la bicipite femorale destro. Rientrerà nel 2026

La Salernitana dovrà fare a meno per diverse settimane, e probabilmente fino al 2026, del difensore centrale Eddy Cabianca a causa di un infortunio muscolare accusato contro il Crotone nella sfida di lunedì. Un problema di medio grado che lo costringerà a circa un mese di stop. Per il classe 2003, che era rientrato proprio contro i calabresi dopo un precedente problema fisico, si tratta di una nuova tegola che frena una crescita che l'aveva visto giocare da titolare in quattro delle prime cinque gare stagionali. Questo il comunicato dei campani:

"Allenamento allo stadio Arechi questa mattina per la Salernitana. Si avvicina la sfida contro il Team Altamura, in programma domenica 16 novembre alle 14:30 allo stadio Tonino D’Angelo.

Gli uomini guidati da mister Giuseppe Raffaele hanno svolto una fase di attivazione tecnica seguita da un lavoro tecnico-tattico.

Luca Villa si è allenato parzialmente con i compagni. Eddy Cabianca si è sottoposto ad accertamenti presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado della giunzione miotendinea prossimale del muscolo bicipite femorale destro.

La preparazione riprenderà domani alle 10:30 al centro sportivo Mary Rosy".